Un periodista dominicano denuncia una agresión en Madrid y amenazas de muerte

"Yo he tratado casos muy fuertes (informaciones sobre crimen organizado y corrupción) en los últimos tiempos. Entonces, tengo la impresión de que alguien pudo haberlo contratado para agredirme, incluso "ejecutar un homicidio contra mí", dijo Holguín en declaraciones a EFE.

Añadió que sabe quién es el denunciado, y que ha huido a la República Dominicana, pero "nunca tuvo ningún encontronazo ni ninguna diferencia" con él hasta el momento.

El atestado policial, fechado el 28 de enero pasado, explica que los hechos ocurrieron el 23 de enero en una discoteca de la capital de España, según la versión de Holguín, donde se encontraba con dos senadores dominicanos y otras personas tras participar en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

En la denuncia, a la que tuvo acceso EFE, el periodista dice que fue "abordado de manera violenta" por Pacheco Medina, conocido como Chanchy "en el mundo del sicariato policial cuando pertenecía al equipo de policías del sicario Fernando de los Santos La Soga, en Santiago de los Caballeros", República Dominicana.

"Francisco Pacheco (...) es conocido públicamente por su pasado en cuerpos policiales y por vínculos con entornos violentos en dicho país", dice la denuncia. Holguín comentó a EFE que había sido expulsado de las fuerzas de seguridad.

El denunciado, según el periodista, le dijo textualmente: "No te mato aquí porque estamos en un lugar público, pero nos vemos en la República Dominicana, allá te voy a dar lo tuyo".

Uno de los acompañantes lo sujetó por el brazo izquierdo y añadió: "Aquí nosotros te podemos explotar, comemierda". En esos momentos, un miembro de seguridad del establecimiento intervino para separarlos.

Posteriormente, Pacheco Medina y tres hombres más lo retuvieron en los lavabos para volver a amenazarlo, según la denuncia: "Así te quería encontrar, solo y sin seguridad, para matarte como un perro, hijo de tu maldita madre".

El denunciado "se abalanzó" sobre el periodista, le causó "una herida cortante en el labio superior, además de golpes durante el forcejeo".

El periodista explica que gritó hasta que la seguridad de la discoteca pudo acceder al lavabo y los expulsó.

"El temor (...) es real, dada la violencia demostrada, la reiteración de las amenazas de muerte y el contexto profesional en el que desarrollo mi labor periodística", según Holguín. Recordó que ha entrevistado a personajes como Quirino Ernesto Paulino Castillo, conocido como el Pablo Escobar del Caribe.

También recalcó que quiere saber quién está detrás de eso y quién quiere agredirle o quitarlo del medio "como periodista".

Apuntó además que denunció la "compra de una candidatura" electoral del partido PRM en la provincia de Dajabón por sectores "contrabandistas y lavadores" de activos, y alguien pudiera estar molesto por ello. Según la denuncia, Pacheco Medina es secretario general de esa fuerza política en la provincia.

Reconoció, sin embargo, que con exactitud o total seguridad no sabe por qué fue agredido ni amenazado. Añadió que formalizará de nuevo la denuncia cuando regrese a su país, previsiblemente la semana próxima.