Una cita esta semana con las orquídeas en Nueva York y 'Más que rivales' en televisión

El Jardín Botánico de Nueva York presenta su popular exposición anual de orquídeas, en esta ocasión bajo el título 'La jungla de asfalto' (Concrete Jungle) del diseñador Mr. Flower Fantastic, que rendirá homenaje al paisaje urbano de Nueva York.

La serie canadiense, que ha causado furor entre sus fans en internet, se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos del año. Llega a España en Movistar + el 5 de febrero y a todos los países de Latinoamérica de HBO Max el 6, salvo en Brasil que desembarca el 13.

Basada en una novela de Rachel Reid, la serie combina romance, hockey y secretos, y ya tiene confirmada una segunda temporada. Está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, que interpretan a dos jugadores de hockey, y aborda temas como el amor, la negación, el autodescubrimiento y las dificultades de vivir abiertamente la homosexualidad en el deporte de élite.

La película 'Stray Kids: The dominATE Experience' llega a cines de todo el mundo este 5 de febrero para alegría de los seguidores de la banda de K-pop, que desde su fundación en 2017 se ha convertido en una de las bandas más populares del género.

El film es una manera de volver a revivir la gira mundial que el grupo musical celebró en 2025 e incluye escenas exclusivas detrás de cámaras y entrevistas íntimas con el grupo.

Para celebrar el nacimiento de Robert Rauschenberg (1925–2008), el Museo Thyssen de Madrid y la fundación del pintor, presentan una instalación especial sobre el cuadro 'Express', una pieza fundamental del autor y que forma parte de la colección de la pinacoteca.

A través de ella, se exploran tanto las fuentes de su rica iconografía como el impulso experimental que llevó a Rauschenberg a eliminar fronteras entre disciplinas y a colaborar con creadores de ámbitos como la danza, la performance, las artes visuales o la ciencia.