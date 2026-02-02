Una huelga nacional en Alemania paraliza el transporte público municipal

Casi 100.000 trabajadores del transporte público municipal han sido llamados a la huelga por el sindicato alemán de servicios, que exige mejores condiciones laborales para los empleados del sector.

La huelga comenzó a las 02.00 GMT según lo previsto con piquetes en las cocheras de autobuses o tranvías y los depósitos de metro y talleres.

En Berlín, los tranvías debían circular para evitar que las catenarias se volvieran a congelar debido al intenso frío, pero lo hacían sin pasajeros.

Los trenes de cercanías no están afectados por la huelga.

El sindicato defiende que no le queda otra opción que la huelga, ya que "los empleados del transporte público están sometidos a una gran carga debido a horarios de trabajo extremadamente desfavorables, el trabajo por turnos y la constante presión del tiempo", explicó la vicepresidenta de ver.di, Christine Behle.

Las mejoras que exige ver.di para los trabajadores del transporte público son, entre otras, la reducción de la semana laboral y de los turnos, la ampliación de los tiempos de descanso, pero también mayores complementos por trabajar de noche y en fin de semana.

En Baviera, Brandeburgo, Sarre, Turingia y Hamburgo se negocia además un aumento de salario.

La actual ronda de negociaciones afecta a casi 100.000 empleados de 150 empresas de transporte municipal y empresas de autobuses de los distritos, así como de las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen.

Solamente en Baja Sajonia los aproximadamente 5.000 empleados no han sido llamado a la huelga debido a su obligación a cumplir la paz laboral vigente.