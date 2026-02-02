Venezuela, entre Trump y un chavismo en reacomodo tras un mes del ataque militar

Los misiles que impactaron el 3 de enero en el país petrolero convirtieron una remota hipótesis en una realidad que Trump exhibe como ejemplo de la política que Washington está dispuesto a repetir localmente, pero también, tal como ha advertido, a aplicar en otros lugares donde no prospere la opción del diálogo, como ha dicho con Irán.

La inesperada maniobra militar, dijeron a EFE analistas, ha dejado en evidencia un cambio en la geopolítica mundial, al que aliados tradicionales de Caracas, como Cuba, China y Rusia, e incluso el mismo chavismo se están ajustando.

La salida de Maduro y la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada la han convertido en protagonista del diálogo con EE.UU, pero a la vez en una dirigente en torno a la cual el chavismo -acostumbrado, según el politólogo Piero Trepiccione, a estar bajo un "hiperliderazgo"- ha cerrado filas.

La ascensión de Delcy Rodríguez supone para el chavismo el tercer cambio de liderazgo, después de Chávez y Maduro, en sus 27 años de Gobierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Es un país que está expectante. Es un contexto lleno de expectativas, de esperanzas, pero también de incertidumbre y de mucha prudencia, sobre todo mucha prudencia", aseguró a EFE Trepiccione al valorar el ambiente en el país, aunque advirtió que la gente también "está esperando demasiados cambios en poco tiempo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para este analista de entorno, Venezuela atraviesa un "proceso de estabilización acordado" -no todavía una transición- en el que sobresalen como "dos grandes actores" el Gobierno de EE.UU., por un lado, y quienes "ejercían el control institucional y territorial del país" y "ahora están siguiendo los dictámenes de esos acuerdos", por el otro.

Y aunque los expertos, entre ellos Trepiccione, pronostican un proceso "de largo aliento", el desarrollo de los acontecimientos desde la madrugada del 3 de enero ha sido precipitado.

En la noche de ese mismo día, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Rodríguez asumir y ejercer "en condición de encargada", hecho que se consumó el 5 de enero, luego de que el mando militar respaldara la juramentación.

Dos días después, Rodríguez destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata, comandante hasta entonces de la Guardia de Honor Presidencial y designó en su reemplazo al general Gustavo González López.

También ha ido anunciado cambios ministeriales y otras designaciones castrenses poniendo de presente un estilo diferente en el palacio de Miraflores.

El día 8, y después de que Trump hablara de cerrar una "cámara de torturas" en Caracas, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez -hermano de la mandataria -, comunicó la liberación de un "número importante de personas", sin precisar las condiciones, en lo que definió como un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica".

Pero quizás el guiño más esperado por Washington se produjo el 15 de enero, cuando la líder chavista propuso una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que el Legislativo aprobó por unanimidad dos semanas más tarde, este 29 de enero, lo que abre las puertas a la inversión privada y deja atrás el discurso de un mayor dominio estatal.

A juicio del director de LOG Consultancy, Pablo Andrés Quintero, en esta coyuntura Trump es quien gana más "en términos comparativos", ya que "quien ha tenido que realizar ajustes políticos, ideológicos, designaciones nuevas y quizás algunos malabares para justificar esta nueva dinámica es el Gobierno venezolano".

La "Operación Determinación Absoluta" marcó lo que Quintero describe como una "involución del proceso revolucionario" encabezado por el chavismo y de "su capacidad de desplegar más poder", en un momento en el que "está reorganizándose, está reconfigurándose, bajo un estado de coordinación con Estados Unidos".

El panorama no es menos complejo para la oposición, que, en palabras de Trepiccione, "tiene el enorme desafío de volver a repolitizar al país" y de "volver a convertirse en alternativa política de poder".

Quintero observa que Edmundo González Urrutia -el candidato de la oposición mayoritaria en las elecciones de 2024 y cuyo triunfo reclama ese sector- no es en este momento una figura "relevante" o "atractiva para la opinión pública".

Otra es su opinión respecto a María Corina Machado, la premio nobel de la paz, de quien destaca su "capacidad de desplegarse a nivel internacional".

"Tiene un discurso muy contundente y María Corina Machado tiene la posibilidad de capitalizar un relato de fuerza, capitalizar las acciones que realiza Estados Unidos en Venezuela", resaltó.

Sin embargo, advierte que a lo interno Machado "no ha logrado conseguir interlocución con el resto de la oposición", una tarea que considera pendiente al advertir que "un líder político debe aglutinar la mayoría de las fuerzas locales".