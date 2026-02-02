Witkoff se reunirá con Netanyahu este martes en Jerusalén

La fuente no detalló los asuntos de los que tienen previsto hablar, pero su visita se produce en el marco de la implementación de la fase dos del "plan de paz" para Gaza auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio de la tensión ante un posible ataque estadounidense a Irán.

En el marco de este plan, Israel permitió la apertura este lunes del paso de Rafah que une Gaza con Egipto, y que lleva prácticamente cerrado desde marzo de 2024.

Por el momento, alrededor de 50 palestinos han entrado a la Franja por ese paso, sin que se hayan registrado salidas, aunque Israel afirma que la frontera está abierta en ambos sentidos.

Witkoff visita habitualmente Israel para supervisar con Netanyahu la implementación del alto el fuego en Gaza y lo hizo por última vez hace tan solo una semana.

Fue el pasado 25 de diciembre, cuando viajó a Israel dentro de una delegación estadounidense compuesta también por Jared Kushner, Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum, que abordó el progreso y la planificación de la segunda fase de la tregua.

"Estados Unidos e Israel mantienen una relación sólida y duradera, basada en una estrecha coordinación y prioridades compartidas. La conversación fue constructiva y positiva, y ambas partes coincidieron en los próximos pasos y en la importancia de continuar la cooperación en todos los asuntos críticos para la región", expresó entonces Witkoff.