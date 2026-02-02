Ya son 4 los muertos este martes por fuego israelí en Gaza en varios ataques

Según informaron a EFE fuentes del hospital Al Ahli, el fallecido es Yahya Shabaan, de 33 años, y murió después de ser disparado por un dron en Yabalia, norte de la Franja.

Además, un niño de 3 años murió en un bombardeo contra tiendas de campaña de Al Iqlimi, en la gobernación de Jan Yunis, sur de Gaza, informó una fuente del Hospital Naser, que recibió el cuerpo del menor.

El centro médico detalló que la muerte del niño, identificado como Iyad Ahmed Naeem al Rabai, se produjo como consecuencia de un ataque perpetrado por buques de guerra israelíes en esa área costera de Mawasi, fuera del control que ejerce Israel en parte de la Franja.

Mawasi alberga un extenso campamento de desplazados donde decenas de miles de palestinos viven en condiciones precarias.

También en Mawasi, un palestino de 40 años murió abatido por fuego israelí, según una fuente del Hospital Naser.

Además, otra persona murió y varias resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes atacaran la escuela Arbaikan, que también acoge a personas desplazadas, con una bomba lanzada desde un cuadricóptero contra la ciudad de Yabalia (norte), según el Hospital Ahli.

Otro ataque aéreo reportado en la casa de una familia en Nuseirat (centro) dejó cinco heridos (uno grave), entre ellos un niño de 1 año, según los servicios de ambulancias de Gaza.

El Ejército israelí informó por otro lado de que este lunes sus tropas identificaron en el norte de Gaza a cuatro "terroristas" que "operaban junto a la línea amarilla", en referencia a la divisoria que marca la zona controlada por Israel (al este) y por Hamás (oeste).

"Tras la identificación, y para eliminar la amenaza, las FDI eliminaron a los terroristas", añade el Ejército en un comunicado, que no detalla dónde ocurrieron exactamente los hechos.

El pasado sábado, al menos 32 gazatíes -entre ellos 7 niños- murieron por fuego israelí en la jornada más letal desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, fruto de una oleada de bombardeos israelíes a lo largo de la Franja.

El Ejército israelí confirmó a EFE "numerosos ataques" contra la Franja y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, en respuesta, añadió, a que el día anterior detectaron a ocho presuntos combatientes saliendo de un túnel en el sur de Gaza.