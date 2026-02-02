Yamandú Orsi recorre Pekín en la antesala de la cumbre presidencial con Xi Jinping

Este lunes, el mandatario uruguayo visitó el tramo de Mutianyu de la Gran Muralla, uno de los sectores mejor conservados del monumento, antes de almorzar con la delegación oficial y continuar por la tarde con un recorrido por la Ciudad Prohibida, antiguo complejo imperial situado en el centro de Pekín.

Antes, tras su llegada a la capital china este domingo, Orsi inició la agenda institucional con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China (PCCh), acompañado por la delegación oficial y empresarial que integra su viaje, el mayor contingente uruguayo que ha realizado una visita oficial al exterior, con cerca de 150 integrantes.

El encuentro entre Orsi y Xi está programado para este martes en el Gran Palacio del Pueblo, coincidiendo con el 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China.

La reunión culminará con una ceremonia de firma de acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, logística y ciencia y tecnología, según el programa oficial.

Medios oficiales chinos como Global Times interpretaron la visita como una señal del interés de Montevideo por afianzar una relación económica "estable y de largo plazo" con su principal socio comercial, en un contexto de creciente volatilidad geopolítica.

Según ese diario, el viaje refleja además la voluntad de Uruguay de profundizar la cooperación con China en áreas como comercio, inversión y tecnología, al tiempo que busca preservar margen de maniobra en su política exterior.

La visita de Estado se extenderá hasta el 7 de febrero e incluye reuniones políticas, encuentros con empresarios, visitas académicas y actividades de promoción comercial, así como un desplazamiento posterior a Shanghái, donde la delegación uruguaya tiene previsto reunirse con autoridades locales y participar en un seminario de inversiones.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales como soja, carne bovina y celulosa.

En 2025 el país asiático concentró cerca del 26 % de las exportaciones uruguayas de bienes, según datos oficiales.

La visita se produce en un contexto de profundización de la asociación estratégica integral entre ambos países, establecida en 2023, y tras los contactos mantenidos en los últimos meses entre altos funcionarios de Uruguay y China.

El viaje también se produce en un momento de creciente interés estratégico de Pekín por América Latina, región en la que China ha reforzado su presencia diplomática, económica y, de forma más limitada, militar.

A este respecto, en diciembre pasado un buque hospital de la Armada china realizó una escala técnica en el puerto de Montevideo, la primera visita naval china a Uruguay, interpretada por analistas como una señal del avance de los intercambios militares de Pekín en el hemisferio occidental.