Zelenski dice que la delegación ucraniana ya ha salido para encuentros con Rusia y EE.UU.

"Hoy hubo una reunión con nuestra delegación, los chicos están ya en camino. Los encuentros tendrán lugar el miércoles y el jueves. Y no sólo en formato trilateral, sino también en nuestro formato bilateral con Estados Unidos", indicó Zelenski en su discurso vespertino, según recogió la agencia ucraniana Ukrinform.

"Hay algo en lo que estamos de acuerdo, hay contenido que requiere más trabajo. Estamos listos para las garantías de seguridad. Los responsables del Gobierno trabajan en la reconstrucción y desarrollo de Ucrania, nuestros equipos están activamente implicados en esto", abundó el presidente de Ucrania.

Previamente, Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Rusia, señaló este lunes en su rueda de prensa diaria que "el miércoles y el jueves tendrá lugar la segunda ronda en Abu Dabi", después de que la reunión a tres bandas prevista para el domingo fuera aplazada debido a que las tres partes debían "coordinar sus agendas".

El aplazamiento de la reunión prevista el domingo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se produjo después de que se supiera que el negociador jefe de Estados Unidos, Steve Witkoff, no viajaría a Abu Dabi.

