Zelenski dice que Ucrania considera terrorista a los Guardianes de la Revolución Islámica

"En Ucrania ya hemos tomado esa decisión y hemos designado esa organización como terrorista y, para nosotros, el tema está cerrado", escribió Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

"Todos los terroristas del mundo se merecen el mismo tipo de tratamiento y condena, ninguno debe ganar", añadió el presidente ucraniano.

Zelenski hizo esta afirmación al comentar el reciente acuerdo político alcanzado en la Unión Europea (UE) para designar como organización terrorista al CGRI, en un contexto marcado por la represión contra la última ola de protestas vividas en el país persa, que según organizaciones de defensa de derechos humanos han dejado miles de muertos.

Según el balance oficial, en esas protestas hubo 3.117 muertos, aunque la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra en 6.713 los fallecidos, entre ellos 137 niños, y reporta, además, más de 11.000 heridos y 49.000 detenidos.

"Ucrania apoya a naciones que valoran la libertad y están realmente dispuestas a luchar por ella. Todo el mundo ve lo que está pasando en Irán, el número de muertos, y cómo el régimen iraní ha estado envuelto en la propagación de la guerra y de la violencia en la región y en el mundo", manifestó Zelenski en su mensaje.

Prácticamente a diario, Ucrania es atacada por Rusia, que utiliza, entre otros, drones 'Shahed', de tecnología iraní.