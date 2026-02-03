Abogados piden a la CPI investigar al ministro de AAEE suizo por "complicidad" con Israel

Ginebra, 3 feb (EFE).- Veinticinco abogados suizos, en nombre de la Asociación Stop a la Complicidad han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue al ministro de Asuntos Exteriores de su país, Ignazio Cassis, por presunta "complicidad" con los abusos de derechos humanos cometidos por el Ejército israelí en Gaza.