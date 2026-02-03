Air India inmoviliza un Boeing 787 por un fallo similar al del accidente de junio

Tras el aviso, la compañía inició inspecciones en toda su flota de Boeing 787 y comunicó el incidente al regulador indio de aviación civil. "Estamos en contacto con Air India y apoyamos su revisión de este asunto", señaló a EFE este martes Boeing.

En un comunicado atribuido a un portavoz de Air India, la aerolínea aseguró que está trabajando con el fabricante estadounidense para revisar el reporte con carácter prioritario y reiteró que la seguridad de pasajeros y tripulaciones es su máxima prioridad.

"Tenemos conocimiento de que uno de nuestros pilotos ha reportado un posible defecto en el interruptor de control de combustible de un Boeing 787-8. Tras recibir esta información inicial hemos inmovilizado dicho avión y estamos contactando con el fabricante de equipos originales (OEM) para que se revisen las inquietudes del piloto con carácter prioritario", declaró la aerolínea en un comunicado el lunes.

El informe preliminar del accidente de junio, que dejó 260 muertos y se produjo poco después del despegue, indicó que los motores del avión siniestrado se apagaron tras el desplazamiento de los interruptores de combustible de la posición de funcionamiento a corte, sin que los investigadores hayan determinado aún cómo se produjo ese movimiento.

"Cuando los interruptores de control de combustible se cambian de la posición CUTOFF a RUN mientras la aeronave está en vuelo, el sistema de control dual de los motores activa automáticamente la secuencia de reencendido y suministro de combustible", señaló la investigación preliminar.

El incidente ha reavivado las críticas de los sindicatos de pilotos, que desde hace meses cuestionan el alcance de la investigación del accidente de junio.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB, por sus siglas en inglés) sigue investigando el siniestro, a la espera del informe final previsto para junio.