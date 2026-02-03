Arabia Saudí invertirá 2.000 millones de dólares en plantas de energía solar en Turquía

El acuerdo fue sellado durante la visita al reino árabe del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para fortalecer la relaciones entre ambos países y consolidar "la cooperación estratégica en el sector energético" entre Ankara y Riad, de acuerdo con el medio oficial.

Ese pacto incluye el desarrollo y la implementación de proyectos de plantas de energía solar en Turquía con una capacidad total de hasta 5.000 megavatios (MW).

Estos proyectos se dividirán en dos fases: la primera incluye plantas de energía solar en las localidades centrales turcas de Sivas y Karaman, donde estas instalaciones alcanzarán una capacidad de 2.000 MW, mientras que la segunda fase incluye proyectos "adicionales", que no fueron especificados, con capacidad de 3.000 MW.

Según SPA, los proyectos de la primera fase "ofrecen precios de electricidad altamente competitivos en comparación con otras plantas de energía renovable en Turquía" y apuntó que representan "una inversión aproximada de 2.000 millones de dólares" y suministrarán energía a más de dos millones de hogares turcos.

Asimismo, indicó que una empresa estatal turca -que no especificó- comprará la electricidad generada en estas plantas por un periodo de 30 años.

El acuerdo, según SPA, refleja "la confianza mutua entre los dos países y su compromiso compartido de ampliar la cooperación en proyectos estratégicos con un impacto económico y de desarrollo sostenible, de conformidad con las mejores prácticas internacionales".

El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y Erdogan se reunieron este martes en Riad en una visita oficial con la que ambos elevaron las relaciones bilaterales de Arabia Saudí y Turquía a una asociación estratégica "más profunda".