Asfura pedirá a Trump eliminar aranceles para proteger competitividad de Honduras

Asfura detalló que el eje central del encuentro con Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña, será la negociación de los gravámenes que amenazan la economía local, especialmente el arancel general del 10 % y el impuesto del 25 % aplicado a los arneses para la industria automotriz.

El mandatario hondureño, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, tiene previsto reunirse con Trump el próximo fin de semana en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la canciller de Honduras, Mireya Agüero.

“Eso es lo que tenemos que ir a hacer a Estados Unidos, a pedirle al presidente Trump que nos dé la oportunidad de que podamos ser competentes, igual que Guatemala y El Salvador”, explicó Asfura a la prensa tras asistir a la conmemoración del 279 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.

Asfura subrayó que Estados Unidos es el "socio comercial más grande" del país centroamericano y que, por tanto, es imperativo "cuidar" la relación bilateral. También, manifestó su inquietud por la situación de unos 55.000 hondureños acogidos al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Lamentó, además, que las decisiones políticas de administraciones anteriores hayan puesto "en riesgo" la estabilidad de estos ciudadanos, muchos de los cuales residen en EE.UU. desde hace décadas.

En ese sentido, calificó de "héroes" a los casi dos millones de hondureños que viven en EE.UU., entre residentes legales e indocumentados, y señaló que la relación con el país norteamericano es importante para sostener sectores estratégicos como la industria de maquila, que genera unos 200.000 empleos directos en Honduras.

Como parte de su estrategia para atraer capitales, el mandatario señaló la necesidad de brindar seguridad jurídica a los inversores y anunció el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como mecanismo para ofrecer garantías.

“No hay manera de que el Gobierno nos dé trabajo a todos”, reconoció el gobernante, tras señalar que sin inversión privada, nacional y extranjera, será difícil generar empleo para cerca de 800.000 personas que actualmente requieren un puesto laboral.

El presidente hondureño destacó que su gestión también priorizará la ciberseguridad y la formación tecnológica de la juventud, y aseguró que su Gobierno trabajará para devolver “esperanza y oportunidades” a la población hondureña.