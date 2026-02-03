Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles

Según el portal Noticias de Bélgorod, Ucrania atacó una instalación energética en Bélgorod.

"Parte de los misiles fueron derribados por las fuerzas antiaéreas, pero después de las explosiones se fueron la luz y el agua", escribe el medio.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, confirmó "un ataque masivo", que dejó daños al sistema energético local.

Gladkov anunció que presidirá la reunión de un gabinete de crisis para abordar y mitigar las consecuencias del ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año fallecieron 21 civiles por ataques ucranianos, según las estadísticas oficiales.