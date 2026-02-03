Cámaras de Comercio americanas ven en la tecnología un blindaje del comercio a la política

El evento, titulado 'Perspectivas de las Américas', fue organizado por la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas de Latinoamérica y el Caribe (AACCLA), y contó con la participación del ministro de Comercio e Industria de República Dominicana, Eduardo Sanz, y el ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, entre otros funcionarios.

Los aranceles establecidos por Estados Unidos al resto de economías fueron señalados a menudo como uno de los principales impedimentos al comercio regional, aunque se identificó la tecnología -especialmente la inteligencia artificial- como un método capaz de reducir costos logísticos y compensar las cargas impositivas al agilizar los procesos.

Sanz sostuvo que los aranceles no están bajo el control del resto de países, pero sí lo está "lograr que los servicios logísticos alcancen la mejor calidad posible" para que también las cadenas de suministro sean estables.

"No solo se trata de tarifas, sino se trata de la durabilidad, de la coherencia y de la estabilidad de los mercados con los que se comercian", dijo a EFE tras el foro.

La subsecretaria adjunta del Departamento de Comercio de EE.UU. para la administración de comercio internacional para las Américas, Isabella Cascarano, sostuvo por su parte la necesidad de alianzas regionales para reducir la dependencia de China, lo que ayudaría a crear una zona económica "más rica".

"Queremos que las cadenas de suministro provenientes de Asia regresen a Estados Unidos, que la producción manufacturera vuelva a Estados Unidos. Claramente, esto no es algo que podamos hacer solos. Necesitaremos a nuestros socios en la región", indicó.

También, agregó que están centrando el comercio "en el ámbito de las tecnologías estratégicas, que incluye la inteligencia artificial; en la energía y los minerales críticos, y en la fabricación de tecnologías estratégicas".

Para Cascarano "hay muchas oportunidades para las cadenas de suministro aquí, y queremos fortalecer la región y convertirla en una región más próspera en su conjunto".

En ese sentido, el vicepresidente de operaciones de FedEx Express para Latinoamérica y Caribe, Basil Khalil, mencionó la importancia de aliarse con los avances tecnológicos e insistió en que la reestructuración de las cadenas de suministro está dando lugar a "una mayor regionalización que crea oportunidades" para las empresas.

Por su parte, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió el papel de su país para la seguridad energética, la seguridad alimentaria y el suministro de minerales críticos, y llamó a Latinoamérica a dar un paso hacia delante para asegurar que tenga un rol fundamental en este siglo.

"Muchos analistas plantean que el siglo actual es de los países asiáticos y que el siglo venidero sea de los países africanos. Bueno, el desafío es hacer que el siglo sea también latinoamericano", expresó.

La conferencia reunió 22 Cámaras de Comercio Estadounidenses de 27 países de América Latina y el Caribe, e incluye a empresas que engloban más del 80 % de la inversión estadounidense en la región.