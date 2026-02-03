Catar anuncia "esfuerzos conjuntos" de mediadores para detener escalada entre EEUU e Irán

"En cuanto a los informes sobre una reunión en Turquía, puedo decir que se han mantenido conversaciones con todas las partes para que vuelvan a la mesa de negociación. No puedo entrar en detalles, pero es algo en lo que todos hemos estado trabajando colectivamente", dijo Al Ansari en su rueda de prensa semanal desde Doha.

El portavoz catarí hizo referencia a las informaciones publicadas por medios estadounidenses como Axios y The New York Times, que afirman que el enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se reunirán el viernes en Estambul para discutir un posible acuerdo nuclear.

Al encuentro también asistirían los ministros de Exteriores de Turquía, Catar, Egipto, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Pakistán, según indicó un responsable estadounidense a Axios.

Se trataría del primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde que las negociaciones se rompieron en junio del año pasado, tras el comienzo de la guerra que inició Israel contra Irán y en la que participó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.

Al Ansari no confirmó la participación de Catar en la reunión ni ofreció detalles sobre el encuentro, pero aseguró que varios países de Oriente Medio como Egipto, Omán o Arabia Saudí están "creando las conexiones adecuadas" para detener la escalada, en lo que calificó de "un esfuerzo conjunto".

"Siempre hemos defendido la idea de que, independientemente de nuestra evaluación de las partes, independientemente del estado actual de estos desacuerdos, independientemente de quiénes sean las partes, sentarse a la mesa de negociaciones es la única manera de avanzar ante cualquier conflicto o escalada", añadió el portavoz.

Sus declaraciones tienen lugar en el mismo día en el que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, anunció que ha dado instrucciones para que su país comience negociaciones con Estados Unidos, algo que se produce bajo las amenazas de una intervención militar de Washington.

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país.