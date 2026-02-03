China refuerza la seguridad de las puertas de los vehículos y limita las manillas ocultas

La norma, difundida este martes por los medios oficialistas y que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, establece requisitos técnicos de seguridad para las manillas de puertas en vehículos de pasajeros y comerciales, incluidos los modelos eléctricos e híbridos, y procede del Ministerio chino de Industria y Tecnologías de la Información.

El estándar exige que todas las puertas cuenten con sistemas de apertura mecánica, tanto en el interior como en el exterior, que funcionen incluso en caso de pérdida de energía, colisión, incendio o inmersión en agua, y que estos mecanismos sean claramente identificables para los ocupantes y para los equipos de rescate.

El estándar establece criterios de seguridad funcional, estructural y operativa para las manillas, tanto internas como externas, incluidas las ocultas o de accionamiento eléctrico, y obliga a que los vehículos permitan la apertura de las puertas sin suministro eléctrico, además de facilitar la evacuación de los ocupantes y el acceso de los equipos de rescate.

En la práctica, el estándar limita el uso de manillas ocultas en los nuevos modelos, ya que exige que las puertas puedan abrirse mediante mecanismos mecánicos accesibles incluso en caso de fallo eléctrico, colisión o incendio, lo que impide que los vehículos dependan exclusivamente de sistemas electrónicos para su apertura.

Las autoridades chinas justificaron la medida por la aparición en los últimos años de incidentes de seguridad en los que las puertas no pudieron abrirse tras accidentes de tráfico, lo que dificultó el rescate de los ocupantes, en un contexto de rápida expansión del mercado de vehículos eléctricos y de creciente complejidad de los sistemas electrónicos.

Aunque el estándar tiene carácter recomendado y no obligatorio, las autoridades señalaron que los modelos desarrollados y producidos a partir de su entrada en vigor deberán ajustarse a estos criterios, mientras que los vehículos ya aprobados para su comercialización dispondrán de un periodo transitorio para adaptar sus diseños.

China es el mayor mercado automovilístico del mundo y líder global en vehículos eléctricos, por lo que la nueva regulación podría tener impacto más allá de sus fronteras, en un momento en el que varios países estudian también reforzar los requisitos de seguridad asociados a los sistemas de apertura de puertas.