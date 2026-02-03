Condenado a tres años de prisión un polaco implicado en plan ruso para asesinar a Zelenski

Según el fiscal, el plan del que formó parte el condenado fue "coordinado desde el Kremlin y pretendía atentar" contra el mandatario ucraniano en el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka (este), punto clave para el tránsito internacional hacia Ucrania y base de un importante contingente militar estadounidense.

Paweł K., residente de Hrubieszów (este), se dedicó a recopilar y transmitir datos sensibles sobre la seguridad del aeropuerto de Rzeszów "para servir al plan de la inteligencia militar de la Federación Rusa" y ha sido condenado por delitos de espionaje y posesión ilegal de armas y municiones.

La fiscal Anna Adamiak, portavoz de la Fiscalía, subrayó que el Pawel K. "había manifestado su disposición para integrarse tanto en el Grupo Wagner (un cuerpo paramilitar ruso) como en la Inteligencia del Estado Mayor ruso" y ayudó a preparar "un posible intento de asesinato contra el jefe de un estado extranjero".

Por su parte, el portavoz de los servicios especiales polacos, Jacek Dobrzyński, señaló este martes que durante el proceso se presentaron "pruebas sólidas" de la comisión de delitos graves contra la seguridad de Polonia.

El jefe del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU), Vasyl Malyuk, aseguró el año pasado que los rusos prepararon 2,5 kilos de explosivos para el ataque, el cual podría haber tenido "consecuencias catastróficas".

Malyuk reveló que los agentes rusos "dirigían meticulosamente el plan", que incluía el uso de un joven de 14 años para vigilar los objetivos.

En un caso paralelo, el Ministerio de Defensa polaco informó este martes de la detención de un veterano empleado civil en su sede de Varsovia acusado de espionaje.

En un mensaje publicado en redes sociales, las autoridades polacas informaron de que el funcionario, que pertenecía al Departamento de Estrategia y Planificación de Defensa, está acusado de "colaborar con inteligencia extranjera en un proceso judicial que continúa abierto bajo la supervisión del Servicio de Contrainteligencia Militar".