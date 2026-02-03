Condenan a 30 años al creador de uno de los mayores mercados de drogas en la 'dark web'

La sentencia fue impuesta por la jueza federal Colleen McMahon, tras la declaración de culpabilidad de Lin el 16 de diciembre de 2024, informó este martes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado.

Lin fue hallado culpable de conspiración para distribuir narcóticos, lavado de dinero y conspiración para vender medicamentos adulterados y mal etiquetados, en relación con su papel como fundador y operador de la plataforma, que estuvo activa entre octubre de 2020 y marzo de 2024.

Según los documentos judiciales, Lin operaba bajo el alias "Pharaoh" (Faraón) y dirigía Incognito Market como un mercado digital que replicaba el funcionamiento de plataformas de comercio electrónico legales.

Mientras estuvo activo, Incognito Market facilitó la venta de más de una tonelada de estupefacientes, entre ellos cocaína, metanfetaminas, heroína, LSD, MDMA y ketamina, así como medicamentos supuestamente recetados. Parte de comprimidos vendidos como oxicodona contenían en realidad fentanilo, según la Fiscalía.

Una de esas ventas está vinculada con la muerte por sobredosis de un joven de 27 años en Arkansas en 2022, agrega el texto.

La plataforma llegó a contar con más de 400.000 cuentas de compradores y unos 1.800 vendedores, y facilitó más de 640.000 transacciones, de acuerdo con la Fiscalía neoyorquina.

Lin obtenía beneficios mediante una comisión del 5 % por cada operación, y acumuló más de seis millones de dólares. El sistema incluía una suerte de banco interno en criptomonedas para ocultar la identidad de compradores y vendedores.

En marzo de 2024, Lin cerró la plataforma tras apropiarse de al menos un millón de dólares depositados por los usuarios e intentó extorsionar a clientes y vendedores, amenazando con hacer públicos sus historiales y direcciones de criptomonedas.

La jueza McMahon describió Incognito Market como "un negocio que convirtió al acusado en un capo de la droga" y calificó el caso como el delito de narcotráfico más grave que había juzgado en más de 27 años.

Además de la pena de prisión, Lin fue condenado a cinco años de libertad supervisada y al decomiso de más de 105 millones de dólares.