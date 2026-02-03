Condenan a dos mujeres a 26 años de cárcel por explotación sexual infantil de sus hijas

Además de las mujeres, el abuelo de una de las víctimas fue condenado a trece años por el mismo delito, según precisó el Ministerio Público en un comunicado.

La investigación inició en diciembre de 2024, cuando las autoridades ecuatorianas recibieron una alerta de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, en inglés), en la que se informaba que un mes antes se había llevado a cabo una indagación contra un hombre identificado como William Foster Alger.

En EE.UU. se detectó que este ciudadano "estaba inmerso en la adquisición de material digital de abuso sexual infantil con víctimas ecuatorianas", luego de que se encontraron imágenes de este tipo en su teléfono móvil.

Se descubrió que el hombre recibió este material por medio de mensajes de números que correspondían a los de las tres personas ahora sentenciadas y que, a cambio, ellos recibían pagos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los montos de las transferencias que Foster hizo a Ecuador sumaron aproximadamente 50.000 dólares, de acuerdo a información de la Fiscalía, que agregó que el hombre fue sentenciado a 60 años de cárcel por un tribunal federal de Estados Unidos por tráfico sexual, trata de personas y prostitución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la pena de cárcel, las madres y el abuelo de las víctimas ecuatorianas deberán pagar una multa de aproximadamente 482.000 dólares a la administración de Justicia.