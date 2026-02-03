Costa Rica organiza Año internacional del turismo sostenible y resiliente 2027

El estatal Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó que el Año internacional del turismo sostenible y resiliente es una oportunidad para traducir el consenso global sobre este modelo en acciones coordinadas y resultados reales.

Agregó que la hoja de ruta, anunciada esta semana por la organización, busca pasar del diálogo a la acción y fortalecer un sector turismo que lleve bienestar, transformación y desarrollo a las personas.

"Este proceso reconoce algo que desde nuestro país hemos sostenido por décadas: la sostenibilidad y la resiliencia no son metas finales, sino un trabajo continuo que conecta al turismo con el desarrollo y la prosperidad de las comunidades", afirmó en un comunicado el ministro de Turismo, William Rodríguez.

Para el ICT, el compromiso de Costa Rica y su modelo de desarrollo turístico es ejemplo en el mundo, promoviendo la biodiversidad, el contacto con la naturaleza, el desarrollo económico local, la cultura, las tradiciones y el bienestar de las comunidades, con el objetivo de crear fuentes de empleo.

"Como líderes del turismo, destacamos constantemente el potencial transformador del sector y su papel fundamental en las agendas de desarrollo nacionales y globales, incluyendo la acción climática y las reflexiones más allá de 2030. El año internacional ofrece una oportunidad única para traducir este entendimiento compartido en acciones más concretas y coordinadas”, destacó Rodríguez.

El Comité de Turismo y Sostenibilidad de ONU Turismo, liderado por Costa Rica, será el eje de coordinación del proceso hacia el Año Internacional 2027, con respaldo de los órganos de gobernanza de la organización, guiado por un Comité Directivo de Estados Miembros y nutrido mediante consultas realizadas en las reuniones de la Comisión Regional y respaldado por el Consejo Ejecutivo.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, un país de 5,1 millones de habitantes que cada año recibe cerca de 3 millones de turistas.