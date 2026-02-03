Detenido un hombre armado en la Embajada de España en Uruguay

El incidente, reportado por la prensa local, provocó la activación de los protocolos de seguridad de la delegación diplomática, ubicada en la calle Libertad del barrio Pocitos de la capital uruguaya.

El suceso se desarrolló en el control de acceso, cuando el escáner de seguridad reveló la presencia del arma en el interior de su mochila, lo que motivó la intervención inmediata de los efectivos policiales encargados de la custodia del edificio.

El individuo, de 42 años y sin antecedentes penales, acudió a la sede consular con el objetivo de gestionar un pasaporte.

Llevaba consigo un revólver calibre 22 con ocho proyectiles, pese a no disponer de la licencia ni de los papeles reglamentarios para circular armado en espacios públicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la llegada de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de las dependencias de la Zona Operacional II, el hombre fue reducido y detenido pese a que declaró a los agentes que no tenía intenciones hostiles y explicó que el objeto era un regalo familiar, calificándolo de "reliquia" perteneciente a su abuelo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detenido fue trasladado a dependencias policiales a la espera de la determinación de la Fiscalía de Flagrancia para esclarecer los hechos.