Detienen en Ecuador a tres integrantes de Los Lobos implicados en nueve asesinatos

El coronel Luis Mantilla, de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), dijo en una rueda de prensa que los procesados también habían participado en otros hechos delictivos como robos, secuestros y extorsiones.

Los detenidos tienen 18, 34 y 36 años. Del más joven se desconoce, por el momento, si cometió delitos anteriores, mientras que los otros dos sí tienen antecedentes penales.

Los Lobos es uno de los grupos armados que han sido catalogados como "terroristas" en el marco del "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, a inicios de 2024 para combatir al crimen organizado.

Las autoridades atribuyen a estas bandas la escalada de violencia que vive Ecuador en los últimos años y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de asesinatos.

Pese a la "guerra" que declaró Noboa contra los grupos criminales, el país cerró 2025 con un récord de homicidios, al contabilizar 9.216 asesinatos, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.