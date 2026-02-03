Dos candidatos presidenciales de Perú cruzan duras acusaciones y amenazas de denuncias

Podemos Perú pidió explicaciones a López Aliaga, exalcalde de Lima y quien encabeza los sondeos de intención de voto para los comicios de abril con un 12 %, por la adjudicación de una obra en la capital peruana a una empresa china, presuntamente incluida en una lista negra por temas de corrupción, a lo que el partido ultraconservador respondió que Luna es un "gángster de la política".

"Hicimos un pedido de información al alcalde y ahora candidato y lo único que hemos recibido son ataques violentos, insultos y mentiras hacia mi persona, como si los regidores no tuvieran el deber y la obligación de fiscalizar la Municipalidad de Lima", dijo Luna este martes en una rueda de prensa.

En este sentido, el partido de Luna informó que va a denunciar penalmente a López Aliaga, algo que su partido rechazó y anunció acciones legales por difamación.

"Exigimos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que garantice un proceso electoral limpio y que tome cartas en el asunto ante los ataques sistémicos de Podemos, cuyo candidato es acusado por la Fiscalía como el cabecilla de la organización criminal ‘Gangsters de la Política’ con un pedido de más de 22 años de prisión", indicó Renovación Popular sobre Luna.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aseguró que la adjudicación de la construcción de la autovía urbana llamada Vía Expresa Norte, valorada en 277 millones de soles (82 millones de dólares o 69 millones de euros), se ajustó a la legalidad vigente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el partido anunció que presentará denuncias por difamación contra Podemos Perú y quienes resulten responsables de lo que consideran información falsa.

Ambos políticos, que pertenecieron al partido Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular) cuando lo lideraba el exalcalde de Lima Luis Castañeda, se acusan de tener investigaciones fiscales abiertas.

"Todo aquel que haga una pregunta es 'terruco' (terrorista), definitivamente estamos ya ante un problema que parece ya más psiquiátrico que otra cosa y, por lo tanto, debemos llamarnos la atención y empezar a pensar que todos somos ciudadanos y merecemos unirnos", dijo Luna este martes en rueda de prensa.

El empresario, propietario de la universidad privada Telesup, explicó que López Aliaga le ha acusado falsamente de ser un colaborador eficaz (delator premiado) y aseguró que no le tiene miedo al excalcalde porque ya se ha enfrentado a todos sus patrones, a los bancos y grupos de poder.

"Tenemos que bajar el tono y unificar el Perú, tenemos que buscar la concordia y la paz para poder salir adelante y seguimos acusándonos de delincuentes. Todos definitivamente estamos manchando y ensuciando la política", agregó Luna.

Aseveró que López Aliaga tiene dieciséis investigaciones fiscales abiertas por peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias malversación de fondos, entre otras.