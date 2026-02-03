Egipto habla con A.Saudí y EAU sobre Gaza, Sudán e Irán y pide evitar escalada en O.Medio

En sendos comunicados, el citado departamento dijo que el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, visitó en las últimas horas Riad y Abu Dabi, donde se reunió con sus homólogos de ambos países, Faisal bin Farhan y Abdalá bin Zayed, respectivamente, en un momento de gran tensión diplomática entre ambos.

Abdelaty abordó con ellos "la necesidad de avanzar en la implementación de los requisitos de la segunda fase del plan (de paz) del presidente de los EE.UU", Donald Trump, para Gaza y "los esfuerzos para alcanzar una tregua en Sudán", según las notas.

El egipcio también "destacó la importancia de adherirse a los canales diplomáticos y crear condiciones favorables para reanudar el diálogo entre EE.UU e Irán, conduciendo a un acuerdo integral y equilibrado que tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes".

Esto "contribuiría a fortalecer la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional, reduzca los riesgos de escalada y mejore las oportunidades para una desescalada sostenible y el fomento de la confianza", añadió Exteriores egipcio.

Aseveró que el jefe de la diplomacia egipcia insistió en sus reuniones con Bin Farhan y Bin Zayed en que "la prioridad actual es reducir la escalada, fortaleciendo las vías políticas y diplomáticas, a fin de prevenir la expansión de las crisis y preservar la seguridad y la estabilidad de la región".

También "subrayó la importancia de la coordinación y consulta continuas entre los países árabes como la mejor manera de enfrentar los desafíos actuales y preservar las capacidades de los países y pueblos árabes".

La visita del egipcio a Riad y Abu Dabi se produjo en un momento de gran tensión entre ambos países después de que Arabia Saudí, que lidera una alianza militar en apoyo al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, acusara a EAU de apoyar a un grupo secesionista del Yemen y obligara a los emiratíes a retirar a sus fuerzas de ese país.