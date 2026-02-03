El 60,2 % de los reclusos de Paraguay están bajo prisión preventiva, según ente estatal

El informe cifra en 19.426 personas la población recluida en 19 centros penitenciarios del país, según datos del Ministerio de Justicia, con corte al 30 de diciembre pasado, que el MNP recogió en un informe.

Los hombres representan el 94,3 % de la población (18.327 internos), mientras que las mujeres el 5,7 % (1.099 personas).

Del total de hombres, un 60,4 %, es decir 11.069 presos, están siendo procesados por la Justicia, y el 39,6 % ya tienen condenas, detalló el informe.

En el caso de las mujeres, 637 internas (58 %) no tienen sentencias en firme.

El organismo alertó igualmente sobre una "sobrepoblación crítica" en la mayoría de los reclusorios del país.

La penitenciaría con mayor población es la de Tacumbú, ubicada en la capital, Asunción, que alberga a 2.160 personas, seguida de la cárcel de la ciudad de Coronel Oviedo (centro), con 1.554 presos, y de la localidad de Emboscada, con 1.458.

No obstante, las cifras del MNP indican que la penitenciaría regional de Villarrica (sur) tuvo en 2025 el mayor índice de hacinamiento del país, estimado en un 1.224,5 %, con 649 reclusos pese a que su capacidad, según los estándares de derechos humanos, es de 53 personas.

El informe destacó, además, que la población penitenciaria tuvo un "crecimiento sostenido" en los últimos años, al pasar de 14.370 personas en 2021 a 19.426 en 2025.

El MNP agrega que en las prisiones se contabilizaba 912 personas con tuberculosis, 125 con VIH y 57 con sífilis.Los datos del organismo muestran que el aumento de las personas contagiadas con estas enfermedades empezó a ascender en 2021.