El 69 % de mexicanos aprueba la gestión de Sheinbaum y la desaprobación sigue en el 30 %

De acuerdo con el sondeo, el nivel de aprobación es igual que el que obtuvo en diciembre y 16 puntos menos que en enero pasado (85 %), cuando obtuvo la calificación más elevada desde que inició su administración el 1 de octubre de 2024.

Mientras que la desaprobación alcanza el 30 %, un punto porcentual menos que en diciembre, y el doble de lo que obtuvo en los meses de enero, febrero y marzo de 2025, cuando la desaprobaron el 15 % de los encuestados.

El 58 % de los encuestados consideraron que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es mala o muy mala, siendo el porcentaje más alto de opinión negativa en la relación bilateral en lo que va del actual gobierno.

En tanto, solo el 29 % opina que la relación bilateral es muy buena o buena.

En el sondeo realizado a mil mexicanos, el 48 % consideró que el Gobierno de Sheinbaum ha manejado muy bien las cuestiones de economía y el 46 % tiene una opinión desfavorable al respecto.

“Esta es la primera vez que el porcentaje de opinión positiva en torno a la economía es inferior a 50 % en poco más de un año”, señaló la encuesta.

En tanto, el 74 % ve mal o muy mal el manejo de la corrupción, el 76 % también tiene una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado y el 53 % dice que ha actuado mal o muy mal respecto a la seguridad pública.

Los apoyos sociales, que han sido hasta ahora el aspecto mejor evaluado de la gestión de la mandataria, han mantenido un descenso sostenido desde noviembre y se ubica en 66 % de aprobación, mientras que la opinión desfavorable subió al 29 %, el nivel más alto de rechazo registrado hasta ahora.

La encuesta realizada por el medio mexicano del 14 al 21 de enero tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,5 %.