El Banco Santander gana el récord de 14.101 millones de euros en 2025, un 12 % más

El grupo financiero adelantó a este martes la publicación de resultados, prevista para mañana, tras anunciar un acuerdo para comprar Webster Bank en Estados Unidos por 12.000 millones de dólares.

El grupo alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

Solo en los últimos tres meses de 2025 ganó 3.764 millones de euros (4.441 millones de dólares), un 15 % más, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados de récord.

El grupo, que por cuarto año mejora sus cuentas hasta niveles históricos, continuó incrementando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) del 16,3 %.

En 2025, los recursos de clientes crecieron un 6 %, con un aumento de los depósitos del 5 % y de los fondos de inversión del 14 %, reflejo de una mayor actividad de aquellos.

Los ingresos totales se mantuvieron en 62.390 millones de euros (73.620 millones de dólares), apoyados en unos ingresos por comisiones de récord de 13.661 millones de euros (16.120 millones de dólares), un 5 % más, y un margen de intereses que creció un 3 %.

Su consejo de administración ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros (5.900 millones de dólares), con el que el banco va retirando títulos del mercado para que aumente de esa forma la participación de cada accionista en el capital.

Además de Europa, Banco Santander tiene actividad en EE.UU., México, Brasil y otros países de Sudamérica.