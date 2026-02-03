El CAC-40 cierra con una caída mínima del 0,02 % en una jornada sin tendencia clara

El CAC-40 finalizó en 8.179,50 puntos.

Eso significa que en una semana el mercado francés todavía acumula un incremento del 0,59 %, pero en el último mes ha cedido un 0,19 %. En un año, se ha revalorizado un 2,89 %.

Los operadores se mantuvieron muy atentos a la evolución de los grandes grupos tecnológicos en Estados Unidos ante la presentación de los resultados anuales de varios de ellos.

En el CAC-40, los protagonistas a la baja fueron Publicis, que sufrió un bajón del 9,24 % tras comunicar unas perspectivas financieras para este año consideradas decepcionantes por los inversores, y Capgemini, que sufrió un recorte del 9, %, castigada por la percepción de que su actividad puede verse afectada por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También experimentaron bajadas severas el fabricante automovilístico Renault (-4,17 %), el operador de mercados Euronext (-3,96 %) y la sociedad de programas para las empresas (-3,54 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el otro extremo, las subidas más marcadas fueron las del fabricante de neumáticos Michelin (2,61 %), la compañía energética Engie (2,28 %), la sociedad de materiales de construcción Saint Gobain (2,18 %) y la empresa de bebidas y licores Pernod Ricard (2,15 %).