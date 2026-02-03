El cliente misterioso del avión militar Embraer KC-390 es Uzbekistán

De este modo, Uzbekistán es el primer país de Asia central que adquiere ese carguero militar, que servirá a la Fuerza Aérea para tareas de transporte y para misiones humanitarias, según un comunicado de Embraer.
Por el momento, once países han firmado contratos para comprar el KC-390, incluyendo Brasil, Austria, Corea del Sur, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Portugal, República Checa y Suecia, además de Uzbekistán.
Actualmente, Embraer tiene 33 pedidos firmes en cartera para el KC-390 Millennium, a los que se suman seis aparatos cuya venta aún no está totalmente cerrada a Eslovaquia y Lituania.