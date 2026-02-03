El DAX 40 cae un 0,07 % tras las pérdidas de los valores tecnológicos en Wall Street

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,07 % en 24.780,79 puntos.

El DAX 40 redujo la subida en las últimas horas de la negociación y al final cerró en rojo arrastrado por las caídas de las tecnológicas en el Nasdaq de Wall Street y en menor medida del Dow Jones de Industriales.

Las fuertes pérdidas en el mercado de metales preciosos no lastrarán de forma duradera al mercado de valores, pero la elevada volatilidad en los metales preciosos llevará a la cautela.

Además, la recuperación de los tecnológicos en EE. UU. se contagió a las bolsas de Asia y de Europa.

La Bolsa de Fráncfort también valoró el acuerdo comercial entre EE. UU. y la India y las negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán.

El fabricante de camiones Daimler Truck ganó un 5,9 %, hasta 43,81 euros, porque es el fabricante de camiones europeo favorito de un analista de Bank of America.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 4,7 %, hasta 154,90 euros, después de anunciar una inversión de 1.000 millones de euros en la fabricación de equipos de red y turbinas de gas en EE. UU. para cubrir el fuerte aumento de la demanda de electricidad debido a los centros de datos y la infraestructura de inteligencia artificial.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius avanzó un 2,1 %, hasta 48,99 euros, y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care lo hizo un 2,1 %, hasta 38,89 euros, tras la buenas perspectivas de la empresa estadounidense de diálisis Davita.

La empresa de venta de moda por internet Zalando se desplomó un 12,1 %, hasta 21,48 euros, el nivel más bajo desde finales de noviembre después de que un analista del banco estadounidense Morgan Stanley advirtiera de que va a surgir competencia a través de las redes sociales globales.

El analista Luke Holbrook de Morgan Stanley nombró en un estudio las ofertas de comercio electrónico de la plataforma de vídeo Tiktok cuya expansión en EE. UU. tiene más éxito que la entrada en el mercado en el Reino Unido en 2021.

La expansión de Tiktok en otros países de Europa, como Alemania, Francia, Italia, España e Irlanda, podría ser rápida.

La empresa farmacéutica y biotecnológica Merck perdió un 2,6 %, hasta 123 euros, después de que Deutsche Bank revisara a la baja sus pronósticos de beneficio y recomendara sólo mantener las acciones y no comprar.

El fabricante de software para empresas SAP bajó un 4,6 %, hasta 167 euros, y el de chips Infineon cayó un 1,9 %, hasta 41,07 euros.