El Emisor brasileño comenzará a reducir los tipos en marzo ante mejoría de la inflación

En el acta, divulgada este martes, de la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) celebrada la semana pasada, el organismo señaló que el índice de precios "sigue convergiendo hacia la meta" y que los datos recientes confirman un escenario más benigno que el observado en 2024.

Pese a ello, advirtió que la coyuntura económica continúa marcada por "elevada incertidumbre", lo que exige mantener la cautela en la conducción de la política monetaria.

El Copom decidió la semana pasada mantener la tasa referencial de intereses en el 15 % anual, su mayor nivel en veinte años, en una estrategia para combatir la inflación y anclar las expectativas del mercado.

El documento destaca que los directores del Emisor evalúan que los efectos de la política monetaria contractiva "siguen actuando con la intensidad esperada", pero aún consideran necesario sostener un nivel restrictivo hasta garantizar la convergencia plena hacia la meta de inflación del 3,0 % prevista para 2026.

La inflación de Brasil el año pasado fue del 4,26 %, su menor índice desde 2018 y una tasa dentro de la meta impuesta por el Emisor, que también era del 3,0 % pero con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual.

Según el acta, el organismo observa una moderación en el ritmo de actividad económica, compatible con el ciclo de ajuste, y una mejora en el comportamiento de los precios de alimentos, energía y servicios.

No obstante, subraya que la trayectoria fiscal y el escenario internacional siguen siendo factores de riesgo, especialmente por la volatilidad reciente en los mercados y por la persistencia de tasas elevadas en economías avanzadas.

El Banco Central reiteró que cualquier relajación monetaria será "gradual y dependiente de los datos", y que los recortes comenzarán únicamente si se confirma la tendencia actual y no surgen nuevos focos de presión inflacionaria.

Los miembros del Copom indicaron que una reducción inicial moderada permitirá "evaluar la reacción de la economía" y calibrar los pasos siguientes.

El próximo encuentro del Copom, previsto para finales de febrero, será decisivo para confirmar la señal adelantada este martes y definir el ritmo del ciclo de flexibilización que, según la institución, se iniciará en marzo si se mantienen las condiciones favorables.