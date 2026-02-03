El euro, estable alrededor de 1,18 dólares después de que Francia aprobara el presupuesto

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1803 dólares, frente a los 1,1792 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1801 dólares.

Francia logró aprobar el presupuesto de 2026 después de que el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, superara dos mociones de censura presentadas por las formaciones de izquierdas, sin los socialistas, y por la extrema derecha de Marine Le Pen.

La noticia de que el presupuesto ha sido aprobado finalmente en Francia "debería ayudar a aliviar algunos de los vientos políticos en contra que afronta la moneda única y apoyar un repunte moderado del euro", consideraron los analistas de Monex Europe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, la inflación armonizada de Francia bajó en enero hasta el 0,4 %, comparada con el 0,7 % en diciembre y el nivel más bajo desde finales de 2020.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, los mercados prevén que el BCE mantendrá el jueves sus tipos de interés en el 2 % pese a que la inflación general de la zona del euro se sitúe de forma temporal este año por debajo de su objetivo del 2 %.

El BCE se dejará las opciones abiertas para actuar en los próximos meses.

Los analistas de Monex Europe descartan que las cifras de inflación de la zona del euro, que se publican el miércoles, o la decisión del BCE sobre los tipos de interés del jueves vayan a tener un impacto significativo en el mercado.

Después de que el euro se acercara a 1,21 dólares la semana pasada, el dólar comenzó a remontar el viernes, tras la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), y continuó la apreciación el lunes tras la publicación de datos robustos de la actividad industrial de EEUU.

El acuerdo comercial entre EEUU y la India y las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán también apoyaron hoy la cotización del dólar, según algunos analistas.

No obstante, la incertidumbre política en EE. UU. es elevada y la publicación del informe mensual del empleo se va retrasar debido al cierre parcial de la Administración federal.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1780 y 1,1823 dólares.