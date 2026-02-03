El grupo de k-pop HUNTR/X elige los BAFTA para su primera actuación en vivo fuera de EEUU

Las cantantes EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), que ponen las voces a la 'girlband' ficticia, interpretarán sobre el escenario del Royal Festival Hall de Londres su exitoso tema 'Golden', parte de la banda sonora de la película, que recientemente ha ganado un Globo de Oro a mejor canción original y el Grammy a mejor canción escrita para medios visuales, además de tener dos nominaciones a los Óscar.

Lo curioso, sin embargo, es que la cinta de Maggie Kang y Chris Appelhans no opta a ninguna máscara dorada, puesto que la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) consideró que no era elegible, al haberse estrenado únicamente en la plataforma Netflix y no haber pasado por salas de cine en el Reino Unido.

A la hora de publicarse las nominaciones, muchos echaron en falta la presencia de 'Las guerreras del K-Pop' en categorías como mejor película de animación o en mejor canción original por 'Golden', así que la actuación podría interpretarse como una especie de premio de consolación por parte de la Academia.

La directora ejecutiva de Premios y Contenido de BAFTA, Emma Baehr, indicó en un comunicado que desde la organización están "encantados" de contar con las artistas detrás de HUNTR/X en la ceremonia de la 79 edición de los premios y aseguró que está deseando desplegar la alfombra roja para recibir a un "trío tan icónico".

Por su parte, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami dijeron que actuar en los premios BAFTA es un "momento dorado" que sus 'yos' más jóvenes nunca hubieran imaginado: "Estamos muy orgullosas de representar 'Las guerreras K-Pop' de Netflix y difundir el mensaje positivo de la película a los seguidores de todo del mundo".

Desde su estreno en junio de 2025, 'Las guerreras K-Pop' se ha convertido en la película más popular de la historia de Netflix, con más de 500 millones de visualizaciones.

Por su parte, 'Golden', el tema principal de la película, llegó a ser la canción más reproducida en 'streaming' en todo el mundo el año pasado durante ocho semanas, posicionando a HUNTR/X como el primer grupo femenino de k-pop en alcanzar el número uno en las listas Billboard Hot 100.