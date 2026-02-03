El IBEX sube un 0,02 % y firma un nuevo máximo histórico sobre los 18.100 puntos

El IBEX 35, el índice de referencia del parqué nacional, ganó 4 puntos, hasta cerrar en los 18.119,2 enteros. En lo que va de año, acumula una subida del 4,69 %.

Pese a las fuertes ganancias de la mañana y que le han permitido a la Bolsa firmar un nuevo máximo histórico intradía en 18.271,70 puntos, el selectivo fue perdiendo fuerza a lo largo de la sesión y finalmente cerró prácticamente plano, pero con el suficiente avance como para encadenar un nuevo máximo al cierre por tercera jornada consecutiva.

Las mayores caídas del IBEX 35 las encabezó Indra, al dejarse el 8,45 %,seguida de Amadeus, que perdió el 6,01 %,y Unicaja Banco, con un retroceso del 4,91 %, afectada por la recogida de beneficios tras presentar resultados.

Dentro de los grandes valores de la Bolsa española, Iberdrola se revalorizó un 0,56 %, seguido de BBVA (0,55 %), Telefónica (0,46 %) y Santander, que ha subido un 0,34 %.

