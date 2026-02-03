El inicio del juicio contra el fundador de Magna por asaltos sexuales se retrasa en Canadá

Stronach, de 93 años y cuya fortuna está cifrada en 4.000 millones de dólares estadounidenses, está acusado por trece mujeres de abusos sexuales.

Las denuncias han generado dos juicios contra Stronach. El primero tenía que haberse iniciado este martes en Toronto e implica a siete mujeres y doce cargos supuestamente cometidos durante más de 20 años a finales de los 90.

El segundo juicio, relacionado con las acusaciones de otras seis mujeres en 2023 y 2024, está previsto que comience en la localidad de Newmarket, en las cercanías de Toronto, a finales de este año.

El empresario, de origen austriaco y que fundó la empresa que dio origen a Magna en 1956, ha negado los cargos y se ha declarado no culpable. Stronach fue arrestado en junio de 2024 y acusado inicialmente de cinco cargos de abusos sexuales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La defensa de Stronach solicitó este martes a la juez del Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Anne Molloy, el retraso del inicio del juicio tras recibir de la fiscalía una gran cantidad de nueva información sobre el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Está previsto que el juicio, que será decidido por Molloy después de que Stronach rechazase un jurado, se reinicie el jueves.