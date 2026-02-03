El mercado laboral español pierde 270.782 afiliados, su mayor caída en un enero desde 2012

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el descenso de este enero, un mes habitualmente negativo en el mercado laboral, ha influido "un clima especialmente adverso".

Con el descenso, el total de ocupados se sitúa en 21,57 millones.

En cuanto al desempleo, el aumento de enero deja el paro registrado en esos 2,43 millones, la menor cifra para un enero en 18 años.

En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en 477.818 ocupados y el paro se ha reducido en 160.381.

Los servicios acapararon en enero el mayor descenso con 236.740 afiliados menos, mientras que en la industria la caída fue de 12.489, en construcción de 11.169 y en la agricultura de 10.385.

Por sexo, el descenso fue mayor entre las mujeres, con 141.514 afiliadas menos, hasta los 10,2 millones de ocupadas, mientras que entre los hombres fue de 129.267, hasta los 11,3 millones.

En cuanto al trabajo autónomo, el mes terminó con una caída de 19.021 afiliados, hasta los 3,4 millones.

En el desempleo aumentó en los servicios en 35.073 personas y en la agricultura en 881 personas, mientras que descendió en la construcción en 3.793 personas y en el colectivo sin empleo anterior en 1.755 personas.

El desempleo femenino aumentó en 25.284 mujeres, hasta las 1,47 millones, y el masculino en 5.108 parados, hasta los 969.779.

Por otro lado, el desempleo de los menores de 25 años subió en 4.040 personas.

En enero, se sellaron 1.163.555 contratos, de los que 484.295 fueron de carácter indefinido y representaron el 41,62 % de todos los firmados.

En declaraciones a los medios de comunicación, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó el peso de la contratación indefinida: "El empleo que tenemos es de mayor calidad", dijo.