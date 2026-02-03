El nuevo gobierno populista checo afronta una moción de censura tras choque con presidente

La moción, que comenzó a las 10.00 GMT y que no se votará hasta el miércoles o jueves, no tiene en principio opciones de salir adelante, y se presenta contra el tripartito salido de los comicios legislativos de octubre, en los que se impuso la populista Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO) del primer ministro Andrej Babis, uno de los hombres más ricos del país.

En el Gobierno, formado hace apenas 65 días, están también el ultranacionalista SPD y Motoristas, eurocrítico y contrario a políticas verdes.

El presidente de esta formación y ministro de Exteriores, Petr Macinka, amenazó la semana pasada al presidente checo Pavel con una campaña mediática y política si no accedía al nombramiento de Filip Turek como responsable de Medio Ambiente.

La negativa de Pavel, encargado de nombrar a los ministros, a designar a Turek se debe a los mensajes racistas, homófobos y filonazis que éste publicó en redes sociales hace años y que llevó a la policía a abrir una investigación por incitación al odio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Macinka ha declarado esta semana que va a cambiar su modo de comunicación con el Castillo de Praga, sede de Presidencia, mientras que Babis aseveró que el gobierno no está interesado en una "guerra de trincheras" con la jefatura del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pavel y Babis tienen acordado un encuentro el miércoles por la mañana para salvar diferencias y tratar de reconstruir puentes.

El presidente Pavel, un antiguo general de tendencia liberal, aseguró que vigilará al nuevo Ejecutivo para garantizar la independencia de las instituciones y el Estado de derecho, así como los compromisos internacionales del país.

Por su parte, Turek ha anunciado que demandará al presidente por supuestas difamaciones al argumentar la negativa a nombrarlo ministro.

Unas 90.000 personas se manifestaron el domingo en todo el país en respaldo al jefe del Estado, y unas 600.000 han firmado una petición de apoyo a Pavel.

El nuevo Gobierno ha dado un giro a la política exterior, al dejar de apoyar militarmente a Ucrania para repeler la invasión rusa, y oponerse al Pacto Verde europeo al considerarlo dañino para la capacidad competitiva de la industria europea.