El papa establece el 9 de octubre como día de san John Henry Newman, doctor de la iglesia

La medida supone la integración definitiva del teólogo inglés en el calendario litúrgico global, después de que el pontífice lo proclamara Doctor de la Iglesia el pasado 1 de noviembre.

Con esta distinción, Newman, que se convirtió del anglicismo al catolicismo, se convirtió en la figura número 37 en recibir este reconocimiento, otorgado a quienes en cualquier época han afirmado y defendido el cristianismo con sus propios escritos.

"El Sumo Pontífice León XIV, consciente del reciente reconocimiento como Doctor de la Iglesia, otorgado a un santo pastor de tan gran importancia para toda la comunidad de fieles, ha dispuesto que san Juan Enrique Newman, presbítero y doctor de la Iglesia, sea inscrito en el Calendario Romano General y su memoria libre sea celebrada por todos el 9 de octubre", se señala en el documento.

El decreto, fechado el 9 de noviembre de 2025, establece que esta nueva "memoria libre" sea incluida en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas.

"Esta nueva memoria sea incluida en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la Misa y la Liturgia de las Horas, haciendo uso los textos litúrgicos adjuntos a este decreto, que serán traducidos, aprobados y, tras la confirmación de este Dicasterio, publicados por las Conferencias Episcopales", se lee en el decreto.

El texto del Dicasterio destaca que, durante su vida, el cardenal Newman fue "incansable en la misión a la que había sido llamado", compaginando la investigación intelectual y la enseñanza con el "servicio a los pobres y a los últimos".

Newman está considerado uno de los "padres espirituales" del Concilio Vaticano II, que lanzó a la Iglesia hacia el tercer milenio y "contribuyó decisivamente a la renovación de la teología y a la comprensión y el desarrollo de la doctrina cristiana", explicó el Vaticano.