El parlamento de Cataluña enviará una misión de observación a las elecciones de Colombia

La misión, solicitada por los partidos PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, forma parte de una iniciativa de la Mesa Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia y contará con la acreditación del Consejo Nacional Electoral del país suramericano, informaron este martes fuentes parlamentarias.

La mesa del parlamento aprobó este martes la petición de los grupos para el envío dela misión, que estará formada por cinco diputados, todavía por determinar, de la Comisión de Unión Europea y Acción Exterior.

El objetivo de la misión, según consta en el escrito trasladado a la mesa, es "contribuir al refuerzo de las garantías de participación política en el proceso electoral de 2026 mediante una observación electoral con enfoque de derechos humanos, acompañando a actores sociales, y la interlocución con instituciones colombianas e internacionales de relevancia".

Una vez termine la misión, los miembros de la delegación tendrán que presentar un informe de evaluación sobre la calidad del proceso electoral observado que se presentará en el parlamento y se hará llegar a las autoridades electorales competentes.

Las presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo y, si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos, se realizará una segunda vuelta el 21 de junio.

El 8 de marzo, día de las elecciones legislativas en Colombia, tanto la izquierda como la derecha celebrarán consultas entre sus partidos con la intención de aglutinar fuerzas en torno a un solo nombre para las presidenciales.