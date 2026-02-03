El Parlamento de Honduras aprueba "estado de emergencia" para paliar la crisis sanitaria

El artículo 1 de la denominada Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud establece que se decreta el "estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional", una iniciativa que tendrá una vigencia de un año, prorrogable por el Parlamento a solicitud del Poder Ejecutivo.

Con la normativa se busca “implementar medidas excepcionales, urgentes, temporales, públicas y transparentes necesarias para atender la emergencia sanitaria y mejorar los sistemas de salud de la población hondureña a través de acciones de simplificación administrativa mediante el establecimiento de procedimientos especiales y/o simplificados de contratación”.

Además, se podrá efectuar la suscripción de fideicomisos, convenios especiales de prestación de servicios con entes públicos, contratos privados nacionales o extranjeros y con organismos no gubernamentales, entre otros, según la ley.

La normativa, que consta de 11 artículos, fue presentada por el diputado Kilvett Bertrand, del oficialista Partido Nacional, y aprobada con dispensa de dos debates durante una sesión del Parlamento, sin precisar cuántos de los 128 diputados que integran el poder Legislativo votaron a favor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta aprobación se produce horas después de que el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, solicitara públicamente el respaldo del Parlamento para "darle respuestas a mucha gente que tanto lo necesita y que sufre todos los días" por la mora quirúrgica y la escasez de medicamentos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asfura, quien lidera la gestión de la Secretaría de Salud con el apoyo de sus tres designados presidenciales (vicepresidentes), subrayó que la iniciativa busca "normalizar" tanto las cirugías como el suministro de fármacos, ante una crisis que mantiene a entre 13.000 y 15.000 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica.

Los diputados del Partido Nacional rechazaron que la nueva normativa pretenda privatizar el sistema sanitario, mientras que parlamentarios opositores de Libertad y Refundación (Libre, izquierda) cuestionaron la ley al asegurar que el sistema público de salud no atraviesa una situación de emergencia que justifique la declaratoria.

Por su parte, el jefe de la bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, manifestó su apoyo a la ley, aunque exigió al Gobierno hacer "las cosas bien" y garantizar que los fondos se utilicen de "manera adecuada".

La ley autoriza al Ejecutivo a “contratar el recurso humano asistencial y administrativo que se requiera de preferencia especializada para atender la mora quirúrgica y la dispensación de medicamentos a través de un proceso directo y simplificado en base a la necesidad, incluyendo la ampliación de las jornadas ya existentes sin interferencia de los horarios preestablecidos y respetando los derechos laborales de estos”.

También aprueba un instrumento jurídico para la compra de medicamentos y equipos a través de un fideicomiso, buscando garantizar el abastecimiento en los 18 departamentos del país.