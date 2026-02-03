El Parlamento de Venezuela autoriza el nombramiento de nueva embajadora ante Italia

"La designación de la ciudadana María Elena Uzzo Giannattasio responde a su amplia trayectoria en el servicio exterior, responde también a su amplio conocimiento de los lazos históricos, humanos, políticos y culturales que unen a Venezuela con Italia", explicó la diputada chavista Yosneisy Paredes en la sesión del Parlamento, transmitido por el canal estatal ANTV.

La legisladora aseguró que Uzzo es una mujer de experiencia diplomática multilateral, así como de "sensibilidad hacia los procesos de integración y cooperación entre los pueblos".

La autorización de la AN se da tres semanas después de que el Gobierno de Italia anunciara que nombrará a un embajador ante Venezuela tras producirse la liberación de dos ciudadanos italianos que estuvieron encarcelados en el país petrolero, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Antoni Tajani, el pasado 12 de enero.

En declaraciones a los periodistas en Roma, Tajani habló de un "cambio de rumbo" en las relaciones con Venezuela, que implican, de acuerdo con la primera ministra, Giorgia Meloni, elevar el rango de la representación diplomática, ya que desde 2019 el máximo representante de Italia en Caracas ha sido un encargado de negocios.

Venezuela es “un país muy importante para Italia”, afirmó el ministro, tanto por la histórica presencia de una amplia comunidad italo-venezolana como por los intereses económicos italianos en la región.

Por su parte, Meloni aseguró que Roma seguirá trabajando para que la “colaboración constructiva” iniciada con las autoridades de Caracas permita nuevos avances y reiteró que Italia continuará apoyando el deseo del pueblo venezolano de “libertad, paz y democracia”.

Aunque todos los detenidos con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, hasta el 12 de enero, en el país permanecían detenidos 42 italo-venezolanos, 24 de los cuales son considerados presos políticos, según Tajani.