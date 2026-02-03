El paso de la borrasca Leonardo por España pone zonas de Andalucía en alerta roja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España ha advertido de que en las localidades andaluzas de Grazalema y Ronda las lluvias serán muy abundantes y se pueden acumular más de 150 litros por metro cuadrado en doce horas y más de 200 en 24 horas.

Se desalojará de allí a los vecinos de las zonas inundables cercanas a los ríos, se cerrarán parques, instalaciones deportivas, cementerios y centros sociales y se recomienda evitar el uso del vehículo.

Andalucía va a elevar la situación operativa de emergencias hasta el nivel 2, que supone la incorporación de "medidas excepcionales" que se sumarán a las que ya tiene esta región.

Salvo en la provincia de Almería, en todos los centros educativos andaluces se han suspendido las clases presenciales el miércoles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha extendido al menos hasta el sábado 7 la alerta por temporal atlántico en gran parte de la España peninsular a consecuencia de la "extensa" borrasca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Aemet ya advirtió el lunes de que los suelos soportan tanta humedad, tras el paso de seis borrascas de gran impacto desde que empezó el año, que las nuevas lluvias pueden causar crecidas e inundaciones.

Por ello, se han acordado desembalses extraordinarios en algunas presas, lo que a su vez ha causado crecidas de caudal y cortes de carreteras.

Así ha ocurrido, también en Andalucía, en Ayamonte y Sanlúcar de Guadiana, zonas en las que, además, la situación se verá agravada en las próximas horas por la coincidencia con la pleamar.

En la mitad norte del país este martes ya había una quincena de tramos de ríos de la cuenca del río Duero en aviso por aumento del caudal, tres de ellos en nivel rojo de alarma.

La Aemet espera asimismo "acumulados significativos de nieve" en montañas del centro y norte peninsular, de hasta 10 centímetros.

Al menos hasta el jueves, según el instituto meteorológico, la borrasca Leonardo causará "lluvias abundantes y extraordinariamente persistentes", acompañadas de granizo en algunas zonas, entre ellas de nuevo Andalucía.