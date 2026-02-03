El príncipe Eduardo dice que "lo importante es recordar a las víctimas" en el caso Epstein

Eduardo, duque de Edimburgo, fue el primer miembro de la monarquía británica en abordar el asunto al ser preguntado al respecto por un periodista durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra del 3 al 5 de febrero en Dubái.

"Bueno, con la mejor voluntad, no estoy seguro de que ésta sea una audiencia que esté mínimamente interesada en esto", respondió el menor de los cuatro hijos de Isabel II.

"Vinieron aquí a escuchar hablar sobre educación, soluciones para el futuro... pero no, creo que siempre es realmente importante recordar a las víctimas, y quiénes son las víctimas en todo esto", apostilló.

Andrés Mountbatten-Windsor, llamado así después de que el rey le quitara todos sus títulos el pasado octubre, vuelve a centrar la polémica en el Reino Unido, después de que el viernes el Congreso estadounidense publicara más documentos sobre su relación con el traficante de menores convicto Jeffrey Epstein.

Entre esos archivos, aparece una foto del expríncipe, de 65 años, cuando era más joven, arrodillado en el suelo junto a una mujer a la que le toca el vientre, lo que se suma a otras instantáneas ya conocidas en las que figura con el magnate en compañía de varias chicas.

Al día siguiente, Andrés fue acusado además a través de la cadena pública BBC por el abogado de una mujer de haber organizado en 2010 el viaje de la joven de 20 años para tener sexo con ella en su residencia del Royal Lodge, parte del complejo del castillo de Windsor.

Previamente, en 2022, el ex duque de York llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con la estadounidense Virginia Giuffre -que se suicidó el pasado abril- para que ésta retirara una demanda civil interpuesta por haberse acostado con ella cuando era menor, con intermediación de Epstein, lo que él niega.

Los documentos sobre el empresario difundidos en los últimos días también revelaron la estrecha relación que mantenía con Epstein, fallecido en prisión en 2019, Sarah Ferguson, la exesposa de Andrés, con la que ha convivido después de su divorcio.

Su organización benéfica, Sarah's Trust, fundada en 2020, anunció este martes su cierre al revelarse su correspondencia con el magnate financiero, que destapa una relación fraternal donde se mezcla la admiración y los favores económicos.

"Gracias por ser el hermano que siempre quise tener"; "Eres una leyenda"; "No tengo palabras para describir mi amor y gratitud por tu generosidad y amabilidad"; "Estoy a tu servicio: cásate conmigo": son algunos de los mensajes presuntamente enviados por Ferguson a Epstein entre 2009 y 2010, cuando el pederasta ya había cumplido en 2008 una primera condena.