El sector privado eleva al 1,25 % el pronóstico de crecimiento de México para 2026

En contraste, la previsión para 2027 bajó al 1,80 % tras una estimación anterior del 1,84 %, de acuerdo con la media de los 41 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros consultados por el banco central entre el 15 y el 27 de enero.

Estas proyecciones se difunden tras revelarse la semana pasada que el PIB de México creció un 0,5 % en 2025, y se elevó un 1,6 % de octubre a diciembre.

Por otro lado, los expertos empeoraron levemente la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2026 a una estimación del 3,95 % desde una previa del 3,93 %.

Esta previsión llega después de que la tasa de inflación bajara en 2025 al 3,69 %, su menor nivel en cinco años.

Para 2027, los especialistas elevaron la proyección de la inflación al 3,77 % ante el 3,74 % anterior, por encima aún de la meta del 3 % del banco central.

Como factores que podrían obstaculizar el crecimiento en México en los próximos seis meses, los expertos destacaron a nivel general la gobernanza (41 %), las condiciones económicas externas (24 %) y las condiciones internas (24 %).

Mientras que a nivel particular resaltaron la inseguridad pública (20 %), la política sobre comercio exterior (16 %), la ausencia de un cambio estructural en México (8 %), la debilidad del mercado interno (8 %) y la corrupción (8 %).

Los analistas mejoraron la perspectiva del tipo de cambio al estimar ahora que la moneda mexicana cerrará 2026 en 18,50 unidades por dólar, menor a la proyección anterior de 19,12 pesos por billete estadounidense.

Para 2027, los especialistas calculan que la moneda mexicana se intercambiará en 18,98 unidades por dólar, menor al estimado de 19,56 del mes anterior.

Sobre el sector externo, para 2026 las expectativas sobre el déficit comercial bajaron a 9.780 millones de dólares desde las anteriores de 10.321 millones de dólares.