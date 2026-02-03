España marcó récord histórico de turistas internacionales en 2025, con casi 96,8 millones

Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto asociado a estos turistas subió el 6,8 % respecto a 2024, con lo que 2025 se cierra, un año más, con un mayor crecimiento en el gasto que en el número de viajeros que entraron en España.

Con todo, las cifras de crecimiento de 2025 son algo más moderadas de lo que fueron en los dos años anteriores, reflejo de que las fuertes alzas acumuladas tras la pandemia se van estabilizando hacia tasas más cercanas al crecimiento de la economía en su conjunto. El año pasado la economía española creció un 2,8 %, según el INE.

Los principales países de residencia de los turistas que visitaron España en 2025 siguen siendo los tradicionales primeros emisores: Reino Unido, Francia y Alemania, aunque con evoluciones diferentes.

Llegaron 19,1 millones de británicos, el 3,7 % más que en 2024; 12,8 millones de franceses, con una caída del 1 %; y 12 millones de alemanes, apenas un 0,6 % más; reflejo de las debilidades en los dos últimos casos de sus economías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En términos de gasto, también Reino Unido se situó en primera posición, con 23.650 millones de euros, el 4,9 % más que en 2024; seguido de Alemania (15.831 millones y un aumento del 2 %) y Francia (11.613 millones, 5,9 % más).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La región más visitada fue Cataluña (noreste) , con algo más de 20 millones de turistas (0,6 % más), seguida de las Islas Baleares (Mediterráneo) y las Canarias (Atlántico), con 15,7 millones de entradas en cada caso, y con alzas del 2,6 % y del 3 % respectivamente.

Por otra parte, los datos del mes de diciembre reflejan, además de las caídas en las llegadas de franceses y alemanes, un descenso en los procedentes de Italia (5,8 %) y Portugal (1,2 %); mientras que el mercado más dinámico fue el suizo, con un incremento del 31,8 %. Desde Estados Unidos entraron 215.000 viajeros, el 0,3 % más.

En ese mes, el gasto medio diario por persona se situó en 167 euros, el 5 % más que un año antes; aunque en Madrid, la región con mayor gasto diario, este llegó a los 236 euros.