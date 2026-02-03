España y Grecia coinciden en mantener fuerte el vínculo trasatlántico pese a giro de Trump

También defendieron la necesidad de que Europa avance hacia su independencia geoestratégica.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, Albares subrayó que las relaciones con EE.UU. "han sido buenas para Europa", y España trabaja para que así se mantengan y sean "tan fuertes" como hasta ahora.

También dijo que el presidente norteamericano tiene una nueva visión sobre el comercio mundial, en referencia a su política de aranceles, y sobre la seguridad europea.

Además de la amenaza que supone Rusia, Albares apostó por que la UE camine hacia su propia soberanía, eliminando los obstáculos al mercado interior, buscando nuevos socios comerciales y disponiendo de un ejército propio, entre otras cosas.

Gerapetritis, por su parte, señaló que la cooperación trasatlántica tiene que ser fuerte y eficaz, y se mostró "optimista" de que así va a ser.

Consideró, además, que el posicionamiento de Washington en materia de seguridad está siendo "un incentivo" para tratar la propia seguridad europea, aseguró que Europa debería sentirse satisfecha con los progresos que está intentando hacer "para ser más resilientes y autónomos" y mantener al mismo tiempo los puentes con EE.UU.

En este sentido, el ministro griego apuntó que caminar hacia una Europa más fuerte pasa por hacerla más grande, apoyando de este modo que se "acelere" el proceso de adhesión de los Balcanes occidentales.

Respecto a la ratificación del acuerdo posterior al 'brexit' sobre la colonia británica de Gibraltar, que estaba prevista en el último trimestre del año pasado, aseguró que es "inminente" que llegue al Parlamento Europeo.