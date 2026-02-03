Exministro hondureño acusado de fraude se declara "inocente" y dice ser "chivo expiatorio"

"No tengo temor de ir a la cárcel porque yo soy inocente (...). Yo no tengo ningún tipo de implicaciones ni ningún tipo de vínculos" en el caso, subrayó Cardona a los periodistas, antes de comparecer a una audiencia de imputados.

Cardona se presentó hoy voluntariamente ante el Supremo un día después de que se dictara una orden de captura en su contra y de la diputada opositora Isis Cuéllar, junto a una decena de excolaboradores de Sedesol, tras un requerimiento fiscal del Ministerio Público (Fiscalía).

"Lo único que pido es que se me den todos los derechos que constitucionalmente tengo y la oportunidad de defenderme de libertad", señaló el exfuncionario, quien afirmó que, durante meses, la legisladora “fue protegida”.

Según la acusación, Cuéllar y Cardona habrían actuado en "contubernio" para defraudar más de seis millones de lempiras (227.961 dólares) de las arcas estatales.

Las investigaciones apuntan a la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario aprobado por el Parlamento para los ejercicios fiscales de 2023 a 2025 con un presupuesto total de 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).

Cardona, quien renunció a su cargo en junio de 2025 tras la difusión de un video en el que se escucha en una conversación telefónica con la legisladora, donde supuestamente se discute el uso de recursos estatales con fines políticos, sostuvo que la operación se realizó "a sus espaldas" y que el grueso de los fondos se gestionó en otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Aseguró estar "listo y preparado para lo que suceda", y denunció que se le pretende convertir en “chivo expiatorio” mientras no se investigan a fondo otras dependencias.

“Se está mordiendo a los descalzos”, sostuvo Cardona, quien aseguró estar "en bancarrota" y solicitó apoyo financiero para costear su defensa.

El exministro dijo que confía en la Justicia hondureña y cuestionó la actuación del fiscal general de Honduras, Johel Zelaya.

"Si el fiscal general hizo esto para salvar su cuelo, tiene los días contados", enfatizó, tras asegurar que "ningún acto hecho políticamente para salvar a un funcionario hundiendo a otro es justo".