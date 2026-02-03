Exportaciones de Panamá crecen 1,6% en 2025 impulsadas por camarones

Las exportaciones estuvieron lideradas por camarones congelados, que concentraron el 13.3% del total, seguidas por el aceite de palma en bruto con 7.7%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), divulgadas por la cartera de Comercio.

El banano, históricamente el principal producto de exportación, pasó a representar el 7,5%, "influido por la huelga y la salida temporal de operaciones de la empresa Chiquita durante el año anterior", señala una nota oficial.

Los desperdicios y desechos de acero, la harina de pescado, los medicamentos, café sin tostar ni descafeinar, teca en bruto, azúcar de caña y atunes de aleta amarilla, concentraron en su conjunto el 53,1% de las exportaciones.

El informe del Inec destaca que Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de exportación con el 15,0%, seguido de Taiwán con 12,8%.

La Zona Libre de Colón ocupó el tercer lugar con 7,7%, superando a Países Bajos (7.4%), impactado por la disminución en las exportaciones de banano.

Estos mercados, apunta el informe del Inec, junto con México, China, India, Costa Rica, Cuba y Tailandia, abarcaron el 69,7% del total de las exportaciones panameñas.