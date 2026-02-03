Familiares de presos políticos exigen "amnistía inmediata" ante el Parlamento de Venezuela

"Es una situación que en Venezuela no podemos seguir viviendo, por eso exigimos que la amnistía que se ha hablado, que tanto hemos peleado para que se de, se apruebe de inmediato", señaló Guanipa en un video publicado en X, en el que se ve a un grupo de familiares clamando por "justicia y libertad" para sus familiares.

El diputado pidió que no se siga retrasando la libertad de "quienes están presos sin el debido proceso".

"Creemos que atenderlos es muy importante, que recobren su dignidad humana y su derecho ciudadano es algo por lo que vamos a luchar y ojalá esta medida se pueda aplicar lo antes posible", reiteró.

El viernes, la presidenta encargada de Venezuela anunció la propuesta de ley para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

La líder chavista, que asumió el cargo al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las "próximas horas" presentaran la ley ante el Parlamento, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

El Parlamento venezolano celebró este martes una sesión ordinaria sin que se haya incluido este propuesta de ley en su agenda.

Ante esto, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió que se publique "de inmediato" el proyecto de ley de amnistía ya que, sostuvo, la libertad de los presos políticos debe ser un "proceso público, transparente y bajo el escrutinio de la sociedad".

Asimismo, pidió que mientras se concreta la ley se mantenga el proceso de excarcelaciones de presos políticos, anunciado el pasado 8 de enero por las autoridades del país.